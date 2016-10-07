コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Damiani_volatmeter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1021
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1　Damiani_volatmeter指標

図1　Damiani_volatmeter指標

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1749

Range Ratio（レンジ比） Range Ratio（レンジ比）

短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。

XO XO

データ配列を平均しない指標。つまり売り/買いは一手で決定されます。

MA Fan MA Fan

MA指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。

RSI Fan RSI Fan

RSI指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。