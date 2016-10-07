無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Damiani_volatmeter - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1021
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 Damiani_volatmeter指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1749
Range Ratio（レンジ比）
短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。XO
データ配列を平均しない指標。つまり売り/買いは一手で決定されます。