Damiani_volatmeter - индикатор для MetaTrader 5
- 3646
Измеритель волатильности с индикацией в виде цветного облака. При слабых трендах цвет облака серый, при сильных - оранжевый.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.04.2008.
Рис.1 Индикатор Damiani_volatmeter
