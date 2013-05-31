CodeBaseРазделы
Индикаторы

Damiani_volatmeter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3646
(29)
Измеритель волатильности с индикацией в виде цветного облака. При слабых трендах цвет облака серый, при сильных - оранжевый.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.04.2008.

Рис.1 Индикатор Damiani_volatmeter

