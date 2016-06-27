CodeBaseKategorien
Damiani_volatmeter - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
872
(29)
Das Volatilitätsmeter in Form farbiger Wolken. Ist ein Trend schwach, ist die Wolke grau, ist er stark, wird sie orange.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.04.2008.

Bild 1. Der Indikator Damiani_volatmeter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1749

