

Christof Risch (Iya)

Un oscilador estocástico con una opción para seleccionar un marco de tiempo para los cálculos, los cuales pueden diferir de los plazos en los que se aplica el indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.04.2008.

Figura 1. El indicador Stochastic_HTF