Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1063
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Christof Risch (Iya)
Un oscilador estocástico con una opción para seleccionar un marco de tiempo para los cálculos, los cuales pueden diferir de los plazos en los que se aplica el indicador.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.04.2008.
Figura 1. El indicador Stochastic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1743
Un indicador de tendencia complejo que utiliza ADX para los cálculosAMA_SLOPE
El oscilador muestra la tasa de cambio del indicador AMA
Un indicador sin promedio de los datos del array, es una decisión de compra / venta que se toma en un movimiento.Damiani_volatmeter
Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de color