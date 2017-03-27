Autor real: Martingeil

Indicador tendencial simple de tipo oscilador.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 04.05.2011.

Fig. 1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4