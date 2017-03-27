Pon "Me gusta" y sigue las noticias
IBS_RSI_CCI_v4 - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Martingeil
Indicador tendencial simple de tipo oscilador.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 04.05.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17471
