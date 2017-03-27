CodeBaseSecciones
IBS_RSI_CCI_v4 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
870
(18)
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.65 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Autor real: Martingeil

Indicador tendencial simple de tipo oscilador.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 04.05.2011.

Fig. 1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17471

mt-R mt-R

Librerías de vinculación de los terminales МТ4/5 con R

21hour 21hour

El Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes a una hora determinada.

SmoothAlgorithms SmoothAlgorithms

Es la librería de los algoritmos de promediación. En el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales" se puede encontrar la descripción detallada del trabajo con estos algoritmos.

10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend 10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend

10 pips al día opuestamente a la “tendencia de ayer”.