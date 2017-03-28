CodeBaseKategorien
IBS_RSI_CCI_v4 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor: Martingeil

Ein einfacher Trendindikator im Stile eines Oszillators.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.05.2011.

Fig1. Der Indikator IBS_RSI_CCI_v4

Fig1. Der Indikator IBS_RSI_CCI_v4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17471

mt-R mt-R

Eine Bibliothek zur Interaktion von МТ4/5 mit R

Objective_HTF Objective_HTF

Der Objective Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

SmoothAlgorithms SmoothAlgorithms

Die Bibliothek der Glättungsalgorithmen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

TriXCandleKeltner TriXCandleKeltner

Der Indikator TriX in Kerzenform mit dem Keltnerkanal relativ zur Mittelung durch den TriX.