IBS_RSI_CCI_v4 - Indikator für den MetaTrader 5
- 917
Wirklicher Autor: Martingeil
Ein einfacher Trendindikator im Stile eines Oszillators.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.05.2011.
Fig1. Der Indikator IBS_RSI_CCI_v4
