真实作者: Martingeil
一款简单的振荡器类型趋势指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库使用的详细描述尽在文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers (无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算)" 中。
指标首先以 MQL4 实现, 并于 2011.05.04 发表在 代码库。
图例1. IBS_RSI_CCI_v4 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17471
