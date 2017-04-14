無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IBS_RSI_CCI_v4 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Martingeil
オシレータ型のシンプルなトレンド指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2011年5月4日にコードベースで公開されました。
図1 IBS_RSI_CCI_v4指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17471
