実際の著者: Martingeil

オシレータ型のシンプルなトレンド指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2011年5月4日にコードベースで公開されました。

図1 IBS_RSI_CCI_v4指標