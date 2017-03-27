Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SmoothAlgorithms - librería para MetaTrader 5
Es la librería de los algoritmos de promediación. En el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales" se puede encontrar la descripción detallada del trabajo con estos algoritmos. El archivo comprimido SmoothAlgorithms.zip contiene la versión MQL4 de esta librería. Como ejemplo del uso de los algoritmos de promediación de esta librería, se propone el indicador EMA.mq5. El código del indicador está escrito de tal manera que no hay ninguna diferencia en qué lenguaje compilar este indicador con la librería de promediación apropiada para el lenguaje y la extensión apropiada del archivo de origen del indicador.
Fig. 1. Indicador EMA en la ventana del terminal MetaTrader5
Fig. 2. Indicador EMA en la ventana del terminal MetaTrader 4
