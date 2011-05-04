Индюк выдаёт тактическую информацию, о том как ведёт себя рынок в разные часы.

MTF-Stoc-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который в свою очередь создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B

Советник на пробое двух EMA и подтверждении сигналами Momentum и StdDev