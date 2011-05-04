Смотри, как бесплатно скачать роботов
IBS_RSI_CCI_v4 - индикатор для MetaTrader 4
- 10155
Описание:
4-версия, уменьшено количество настроек, объединены две линии VKWB в одну линию, сигнальная линия осталась прежней.
3-я версия здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/9377
по 3-й версии сделана стратегия http://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategy-forex-nonheiken.html, может по этой тоже что-нибудь сварганите.
Позже скину пятую версию.
