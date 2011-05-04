CodeBaseРазделы
Индикаторы

IBS_RSI_CCI_v4 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
10155
(5)
Описание:

4-версия, уменьшено количество настроек, объединены две линии VKWB в одну линию, сигнальная линия осталась прежней.

3-я версия здесь http://codebase.mql4.com/ru/code/9377

по 3-й версии сделана стратегия http://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategy-forex-nonheiken.html, может по этой тоже что-нибудь сварганите.

Позже скину пятую версию.




