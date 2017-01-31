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Индикаторы

Objective_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Objective_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Objective.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Objective_HTF.ex5 содержит индикатор Objective.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Objective в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\Objective.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору:

//--- получение хендла индикатора Objective
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор Objective_HTF

Рис.1. Индикатор Objective_HTF

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