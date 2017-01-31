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Objective_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Objective_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Objective.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Objective_HTF.ex5 содержит индикатор Objective.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Objective в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:
//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов #resource \\Indicators\\Objective.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору:
//--- получение хендла индикатора Objective Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор Objective_HTF
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