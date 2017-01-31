Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Objective_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Objective.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Objective_HTF.ex5 содержит индикатор Objective.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Objective в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:

#resource \\Indicators\\Objective.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору:

Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Objective" ,Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3, 0 );

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор Objective_HTF