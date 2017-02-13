CodeBaseSeções
Indicadores

Objective_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1033
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Objective com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador repetidor Objective_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado Objective.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador Objective_HTF.ex5 contém o indicador Objective.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador Objective dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso:

//---- Adição de indicadores personalizados ao código do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Objective.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso:

//--- obtenção do identificador do indicador Objective
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador Objective_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17458

