Der Objective Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Zeitrahmen
Der Objective_HTF benötigt die kompilierten Indikatordatei Objective.mq5 für sein Funktionieren. Kopieren sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Nach dem Kompilieren beinhaltet der Indikator Objective_HTF.ex5 den Indikator Objective.ex5 als Quelle, und er muss deshalb nicht nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass er in die ausführbare Datei integriert wird.
Des Indikators ausführbare Datei wurde zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:
//---- Laden des Indikators als resource #resource \\Indicators\\Objective.ex5
In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:
//--- Erstellen des Handles für Objective Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);
Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des Indikators in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne den Originalindikator.
Fig1. Der Indikator Objective_HTF
