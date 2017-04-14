入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つObjective指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Objective_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたObjective.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

コンパイル後、 Objective_HTF.ex5指標ファイルには、 Objective.ex5指標がリソースとして含まれているため、コンパイルされた指標は同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにObjective指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

#resource \\Indicators\\Objective.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Objective" ,Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3, 0 );

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1 Objective_HTF指標