コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Objective_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
850
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つObjective指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

Objective_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたObjective.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

コンパイル後、 Objective_HTF.ex5指標ファイルには、 Objective.ex5指標がリソースとして含まれているため、コンパイルされた指標は同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにObjective指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Objective.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//--- Objective指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　Objective_HTF指標

図1　Objective_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17458

RSICandleKeltner RSICandleKeltner

RSI平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのRSI指標です。

Exp_TDI-2_ReOpen Exp_TDI-2_ReOpen

Exp_TDI-2_ReOpen取引システムは、TDI-2指標ラインの交差に基づいており、トレンドフォローのポジションへの追加となります。

基準線ロボット 基準線ロボット

このエキスパートアドバイザーは一目指標、MA、SARを使います。M30時間枠のGBPUSDとEURUSD通貨ペアに最適化されています。完全な説明はコード内にあります。

5_8 MACross 5_8 MACross

このエキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標によって取引します。トレーリングストップTrailingStop