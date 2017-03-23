请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 Objective 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
Objective_HTF 中继指标需要编译的自定义指标文件 Objective.mq5 以便编译。将其放置在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, Objective_HTF.ex5 指标文件将 Objective.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 不需要编译指标出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到指标代码中, 以便将 Objective 指标包含在可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围:
//---- 在指标代码里包含自定义指标作为资源 #resource \\Indicators\\Objective.ex5
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源:
//--- 获取 Objective 指标的句柄 Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);
因此, 已编译的中继指标可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需原始指标。
图例1. Objective_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17458
RSICandleKeltner
蜡烛条形式的 RSI 指标, 计算 Keltner 通道相对于 RSI 的均值。Exp_TDI-2_ReOpen
基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。
Kijun Sen Robot
智能交易系统使用如下指标: Ichimoku, MA, SAR。已优化的货币对: GBPUSD 和 EURUSD, M30 时间帧。在代码里提供了完整描述。5_8 MACross
智能交易系统依据两条 iMA (移动均线) 指标进行交易。尾随停止。TrailingStop