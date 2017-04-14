コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_TDI-2_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
868
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_TDI-2_ReOpen.mq5 (28.38 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
TDI-2.mq5 (17.57 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_TDI-2_ReOpen取引システムはTDI-2指標ラインの交差に基づいており、トレンドフォローのポジションへの追加となります。シグナルは指標のラインが交差した場合にバーが閉じるときに形成されます。ポジションが存在する場合、取引システムは、最後の取引からのポイント単位の利益がEA入力に固定されたしきい値を張かすると、ポジションの金額を増加させます。

ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたTDI-2.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

H4での2015のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17455

