私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_TDI-2_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 868
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_TDI-2_ReOpen取引システムはTDI-2指標ラインの交差に基づいており、トレンドフォローのポジションへの追加となります。シグナルは指標のラインが交差した場合にバーが閉じるときに形成されます。ポジションが存在する場合、取引システムは、最後の取引からのポイント単位の利益がEA入力に固定されたしきい値を張かすると、ポジションの金額を増加させます。
ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたTDI-2.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17455
アラートを生成したり、モバイルデバイスに電子メールやプッシュ通知を送信したりして、トレンドの変化を通知できる、最も強い日中動向を検索する価格行動戦略に基づくセマフォシグナル指標です。aChartsAndMW5Class
このクラスは、MQL5プログラムからの、気配値表示ウィンドウの変更（銘柄の並び替え、銘柄の追加と削除）、チャートの開閉、現在のチャートのワンクリック取引オプションの識別を可能にします。
RSI平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのRSI指標です。Objective_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つObjective指標です。