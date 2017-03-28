und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Handelssystem des Exp_TDI-2_ReOpen basiert auf der Kreuzung der Indikatorlinien des TDI-2 und es werden dem Trend folgend weitere Position eröffnet. Das Signal entsteht, wenn die beim Schließen einer Bar sich die Linien kreuzen. Gibt es bereits offenen Positionen, erhöht das Handelssystem das Volumen der offenen Position, wenn der Gewinn in Points der letzten Position einen Schwellenwert aus den Einstellungen überschritten hat.
Die Information über die Position wird als Zeichenkette im Kommentar der Position der: Anzahl der Skalierungen / letzter Preis / letztes Volumen.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei TDI-2.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und Take-Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Fig1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf USDCHF H4:
Fig.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17455
