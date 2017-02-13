Participe de nossa página de fãs
Exp_TDI-2_ReOpen - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação Exp_TDI-2_ReOpen com base na interseção da linha do indicador TDI-2 com aberturas adicionais de ordens na direção da posição já existente No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem cruzadas as linhas do indicador. Ao ter já uma posição aberta, o sistema de negociação aumenta o volume da posição aberta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/volume da última transação.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador TDI-2.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H14:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17455
