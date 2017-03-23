请观看如何免费下载自动交易
基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。在柱线收盘时, 如果指标线交叉, 交易信号形成。当有持仓时, 如果上一笔交易增加的利润点数达到了 EA 输入参数中的固定阀值, 交易系统会增加持仓的交易量。
仓位缩减的信息存储在交易的注释字符串中, 格式为: 缩减数量 / 最后成交价 / 最后成交量。
此 EA 需要指标的编译文件 TDI-2.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例1. 图表中是交易例子
测试结果 从 2015 品种 USDCHF H4:
图例.2. 测试结果图表
