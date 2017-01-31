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Exp_TDI-2_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1906
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_TDI-2_ReOpen.mq5 (28.38 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
TDI-2.mq5 (17.57 KB) просмотр
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Торговая система Exp_TDI-2_ReOpen на основе пересечения линий индикатора TDI-2 с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение линий индикатора. При уже открытой позиции торговая система наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TDI-2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Objective_HTF Objective_HTF

Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

IBS_RSI_CCI_v4 IBS_RSI_CCI_v4

Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.

TriXCandleKeltner TriXCandleKeltner

Индикатор TriX в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения TriX

MACD с использованием QWMA MACD с использованием QWMA

MACD, где для расчетов используется QWMA.