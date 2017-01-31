Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_TDI-2_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1906
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_TDI-2_ReOpen на основе пересечения линий индикатора TDI-2 с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение линий индикатора. При уже открытой позиции торговая система наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TDI-2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Objective с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахIBS_RSI_CCI_v4
Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.
Индикатор TriX в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения TriXMACD с использованием QWMA
MACD, где для расчетов используется QWMA.