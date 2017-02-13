Participe de nossa página de fãs
TDI-2_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador TDI-2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador repetidor TDI-2_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado TDI-2.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Depois de compilar o arquivo, o indicador TDI-2_HTF.ex5 contém o indicador TDI-2.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador TDI-2 dentro do arquivo executável.
A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5
No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);
Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.
Fig.1. Indicador TDI-2_HTF
