TDI-2_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 966
Der Indikator TDI-2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
<каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators. Für das korrekte Kompilieren des Indikators der Relaisstation TDI-2_HTF muss die kompilierte Datei des benutzerdefinierten Anfangsindikators TDI-2.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Nach der Kompilation der Datei des Indikators TDI-2_HTF.ex5 enthält der Indikator TDI-2.ex5 auch Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, den Indikator im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Indikators der entsprechende Code für das Hinzufügen des Indikators TDI-2 in der ausgeführten Datei hinzugefügt.
Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5
Im Block der Funktion OnInit() wurde der Zeile-Weg zu dem Indikator geändert, der als Ressource verwendet wird
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);
Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Indikators der Relaisstation kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Ausgangsindikator selbständig verwenden.
in Abb.1. Der Indikator TDI-2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17437
