Der Indikator TDI-2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

<каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators. Für das korrekte Kompilieren des Indikators der Relaisstation TDI-2_HTF muss die kompilierte Datei des benutzerdefinierten Anfangsindikators TDI-2.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Nach der Kompilation der Datei des Indikators TDI-2_HTF.ex5 enthält der Indikator TDI-2.ex5 auch Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, den Indikator im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Indikators der entsprechende Code für das Hinzufügen des Indikators TDI-2 in der ausgeführten Datei hinzugefügt.

Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt



#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5

Im Block der Funktion OnInit() wurde der Zeile-Weg zu dem Indikator geändert, der als Ressource verwendet wird



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\TDI-2" ,TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC, 0 );

Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Indikators der Relaisstation kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Ausgangsindikator selbständig verwenden.





in Abb.1. Der Indikator TDI-2_HTF