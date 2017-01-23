CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TDI-2_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2520
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор TDI-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора TDI-2_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора TDI-2.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора TDI-2_HTF.ex5 содержит индикатор TDI-2.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора TDI-2 в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору

//--- получение хендла индикатора TDI-2
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор TDI-2_HTF

Рис.1. Индикатор TDI-2_HTF

NRTR_Gator_HTF NRTR_Gator_HTF

Индикатор NRTR_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator.

Kijun Sen Robot Kijun Sen Robot

Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.

5_8 MACross 5_8 MACross

Торговля по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Трейлинг. TrailingStop