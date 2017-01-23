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TDI-2_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TDI-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора TDI-2_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора TDI-2.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора TDI-2_HTF.ex5 содержит индикатор TDI-2.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора TDI-2 в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор TDI-2_HTF
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