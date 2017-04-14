私たちのファンページに参加してください
TDI-2_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTDI-2指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
TDI-2_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたTDI-2.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
TDI-2.ex5指標はコンパイル後にTDI-2_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにTDI-2指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 TDI-2_HTF指標
