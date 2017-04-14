コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TDI-2_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1024
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TDI-2.mq5 (17.58 KB) ビュー
TDI-2_Cloud_HTF.mq5 (23.4 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTDI-2指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

TDI-2_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたTDI-2.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TDI-2.ex5指標はコンパイル後にTDI-2_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにTDI-2指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//--- TDI-2指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　TDI-2_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17437

