実際の著者： Vladimir Khlystov



Fractal_WeightOscillator weighted oscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向き交差で売り、売られ過ぎレベルの上向き交差で買います。レベルが交差された場合、シグナルはバーの終わりに形成されます。

EAのFractal_WeightOscillator_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイルされたFractal_WeightOscillator.ex5とFractal_WeightOscillator_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_WeightOscillator.ex5およびFractal_WeightOscillator_HTF.ex指標は、コンパイル後Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。



#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Failed to get handle of the Fractal_WeightOscillator indicator" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Failed to get the handle of the Fractal_WeightOscillator_HTF indicator" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定の例

H7での2015のGBPUSDのテスト結果：





図2 検証結果のチャート