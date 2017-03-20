Der echte Autor: Chlistov Wladimir



Der einfachste EA nach abgewogenen Oszillator Fractal_WeightOscillator. Wir verkaufen bei der Kreuzung der Überkaufsebene des Oszillators von oben nach unten, und wir kaufen bei der Kreuzung der Überverkaufsebene des Oszillators von unten nach oben. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn eine Kreuzung der Ebene stattgefunden hat.

Der Indikator Fractal_WeightOscillator_HTF im Experten ist nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeitet er nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei der Indikatoren Fractal_WeightOscillator.ex5 und Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Nach der Kompilation der Datei des Experten Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5 enthalten die Indikatoren Fractal_WeightOscillator.ex5 und Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 sowie Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, sie im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Experten der entsprechende Code für das Hinzufügen dieser Indikatoren in der ausgeführten Datei hinzugefügt.

Auf der globalen Ebene wurden die ausgeführten Dateien der Indikatoren als Ressource hinzugefügt



#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

Im Block der Funktion OnInit() wurden die Zeile-Wege zu den Indikatoren geändert, die als Ressource verwendet werden



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fehler, die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator" ist nicht stattgefunden);

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Fehler, die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator_HTF" ist nicht stattgefunden);

return ( INIT_FAILED );

}

}

Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Experten kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Indikatoren selbständig verwenden.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.





in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H6:





in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse