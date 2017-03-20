CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Fractal_WeightOscillator - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_WeightOscillator.mq5 (22.77 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Fractal_WeightOscillator.mq5 (27.1 KB) ansehen
Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5 (23.84 KB) ansehen
Der echte Autor:  Chlistov Wladimir

Der einfachste EA nach abgewogenen Oszillator Fractal_WeightOscillator. Wir verkaufen bei der Kreuzung der Überkaufsebene des Oszillators von oben nach unten, und wir kaufen bei der Kreuzung der Überverkaufsebene des Oszillators von unten nach oben. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn eine Kreuzung der Ebene stattgefunden hat.

Der Indikator Fractal_WeightOscillator_HTF im Experten ist nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeitet er nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei der Indikatoren Fractal_WeightOscillator.ex5 und Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Nach der Kompilation der Datei des Experten Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5 enthalten die Indikatoren Fractal_WeightOscillator.ex5 und Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5  sowie Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, sie im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Experten der entsprechende Code für das Hinzufügen dieser Indikatoren in der ausgeführten Datei hinzugefügt.

Auf der globalen Ebene wurden die ausgeführten Dateien der Indikatoren als Ressource hinzugefügt

//---- das Hinzufügen der Indikatoren zum Code des Experten als Ressourcen
#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

Im Block der Funktion OnInit() wurden die Zeile-Wege zu den Indikatoren geändert, die als Ressource verwendet werden

//---- Die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",
                         e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                         WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Fehler, die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator" ist nicht stattgefunden);
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- Die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator_HTF für die Visualisierung im Tester der Strategie  
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- Die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe,
                             e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                             WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Fehler, die Erhaltung des Handles des Indikators Fractal_WeightOscillator_HTF" ist nicht stattgefunden);
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Experten kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Indikatoren selbständig verwenden.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H6:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

MARE5.1 MARE5.1

Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.

Session Buy Sell Orders Volume Session Buy Sell Orders Volume

In Form vom Histogramm die maximalen und minimalen Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "der allgemeine Umfang der Order auf den Kauf zum laufenden Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "der allgemeine Umfang der Order auf den Verkauf zum laufenden Moment".

NRTR_Gator_HTF NRTR_Gator_HTF

Der Indikator NRTR_Gator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

Der Indikator TDI-2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.