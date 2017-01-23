Реальный автор: Хлыстов Владимир



Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.

Индикатор Fractal_WeightOscillator_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_WeightOscillator.ex5 и Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5 содержит индикаторы Fractal_WeightOscillator.ex5 и Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_WeightOscillator" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_WeightOscillator_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H6:





Рис. 2. График результатов тестирования