Exp_Fractal_WeightOscillator - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1519
(19)
Autor real:  Vladimir Khlystov

O Advisor mais simples de acordo com o oscilador ponderado Fractal_WeightOscillator. Vendemos ao ultrapassar de cima para baixo o nível de sobrecompra do oscilador, compramos ao ultrapassar de baixo para cima o nível de sobrevenda do oscilador. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o nível for ultrapassado.

No Expert Advisor, o indicador Fractal_WeightOscillator_HTF para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores Fractal_WeightOscillator.ex5 e Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5 contém os indicadores Fractal_WeightOscillator.ex5 e Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 em si mesmo como recursos, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso

//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_WeightOscillator
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",
                         e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                         WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_WeightOscillator");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_WeightOscillator_HTF para visualização no testador de estratégias
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- obtenção do identificador do indicador Fractal_WeightOscillator_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe,
                             e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                             WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador Fractal_WeightOscillator_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPUSD, H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17434

