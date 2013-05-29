CodeBaseРазделы
Индикаторы

Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Christof Risch (Iya)

Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.04.2008.

Рис.1 Индикатор Stochastic_HTF

