Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2536
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Christof Risch (Iya)
Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.04.2008.
Рис.1 Индикатор Stochastic_HTF
IINWMARROWS
Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувинговAMA_SLOPE
Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMA
WildersDMI
Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADXJeromeClock
Индикатор показывает на графике время в разных часовых поясах