Реальный автор:

Christof Risch (Iya)

Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.04.2008.

Рис.1 Индикатор Stochastic_HTF