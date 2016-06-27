Wirklicher Autor:

Christof Risch (Iya)

Ein Stochastik Oszillator mit der Möglichkeit einen anderen Zeitrahmens als den des Charts für die Berechnungen des Indikator auszuwählen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.04.2008.

Bild 1. Der Indikator Stochastic_HTF