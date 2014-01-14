CodeBaseSeções
Stochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real author:

Christof Risch (Iya)

Description:

A stochastic oscillator with an option for selecting a timeframe for calculations, which may differ from the timeframe on which the indicator is applied.

This indicator was first implemented in MQL4 and published in Code Base at mql4.com on 19.04.2008.

Image:

Figure 1. The Stochastic_HTF indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1743

