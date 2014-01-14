Participe de nossa página de fãs
Stochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Real author:
Christof Risch (Iya)
Description:
A stochastic oscillator with an option for selecting a timeframe for calculations, which may differ from the timeframe on which the indicator is applied.
This indicator was first implemented in MQL4 and published in Code Base at mql4.com on 19.04.2008.
Image:
Figure 1. The Stochastic_HTF indicator
