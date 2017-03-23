代码库部分
布林带停止 - rsi - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
这个版本的布林带停止应用了一个 RSI 指标。

不像原版指标 (可用于止损设置), 此版本由于缺少图表值而被引导到 "趋势" 方向, 并且可视为 RSI 中的不同方式信号线。

RSI 可按以下之一使用:

  • Cuttler 的 RSI
  • Ehlers 的平滑 RSI
  • Harris 的 RSI
  • 极速 RSI
  • RSI
  • RSX
  • "慢速" RSI

为了帮助使用已内建的通用警报集合 (伴随多时间帧), 以及基本的布林带停止指标中已知的功能, 它随着 RSI 的使用而得到扩展。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17424

