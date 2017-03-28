und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BB stops - rsi - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1470
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den RSI Indikator angewendet.
Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann verwendet werden als eine Form einer Signallinie für die RSI.
Der RSI kann wie folgt verwendet werden:
- Cuttlers RSI
- Ehlers' geglätteter RSI
- Harris' RSI
- Rapid RSI
- RSI
- RSX
- "Slow" RSI
Wie üblich ist die übliche Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die RSI erweitert wurde.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17424
