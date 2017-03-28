Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den RSI Indikator angewendet.



Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann verwendet werden als eine Form einer Signallinie für die RSI.

Der RSI kann wie folgt verwendet werden:

Cuttlers RSI

Ehlers' geglätteter RSI

Harris' RSI

Rapid RSI

RSI



RSX

"Slow" RSI

Wie üblich ist die übliche Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die RSI erweitert wurde.





