Эта версия индикатора Bollinger bands stops в применении к RSI.



Можно выбрать один из следующих типов RSI:

RSI Каттлера



Сглаженный RSI Эйлерса



RSI Харриса



Быстрый RSI

RSI



RSX

"Медленный" RSI

Добавлен обычный набор алертов и свойство мультитаймфрейма. Использование RSI значительно расширяет функционал индикатора.





