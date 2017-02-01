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BB stops - rsi - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия индикатора Bollinger bands stops в применении к RSI.
Можно выбрать один из следующих типов RSI:
- RSI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Харриса
- Быстрый RSI
- RSI
- RSX
- "Медленный" RSI
Добавлен обычный набор алертов и свойство мультитаймфрейма. Использование RSI значительно расширяет функционал индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17424
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