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Индикаторы

BB stops - rsi - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4201
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Эта версия индикатора Bollinger bands stops в применении к RSI.

Можно выбрать один из следующих типов RSI:

  • RSI Каттлера
  • Сглаженный RSI Эйлерса
  • RSI Харриса
  • Быстрый RSI
  • RSI
  • RSX
  • "Медленный" RSI

Добавлен обычный набор алертов и свойство мультитаймфрейма. Использование RSI значительно расширяет функционал индикатора.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17424

BB stops BB stops

Новая версия индикатора BB stops.

BB stops - stochastic BB stops - stochastic

Индикатор BB stop в применении к стохастику.

MA2CCI MA2CCI

Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.