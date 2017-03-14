無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BBストップ - RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
このバージョンのボリンジャーバンドストップはRSI指標に適用されます。
元の指標（決済逆指値の設定に使用可能）とは異なり、このバージョンはチャート上に値を持たないため「トレンド」方向に向けられ、RSIにシグナルラインを持つ別の方法として扱うことができます 。
使用できるRSIは、次のいずれかです。
- カットラーのRSI
- エーラーの平滑化されたRSI
- ハリスRSI
- 急速RSI
- RSI
- RSX
- 「低速」 RSI
使用を助けるために、通常のアラートのセットは（多時間枠とともに）既に組み込まれており、基本的なBBストップ指標で既に知られている機能と共に、RSIの使用法によって拡張されています。
BBストップ - velocity
BBストップのvelocity版です。BBストップ - ストキャスティクス
BBストップ - ストキャスティクス指標です。
支持&抵抗としてのボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドを使った買い指値注文&売り指値注文の例です。BufferInspector
あなたの指標はバッファーをいくつ使っていますか？何を算出するのですか？効率的ですか？舞台裏で何が起こっているのかを知りたいなら、今すぐできるはずです。