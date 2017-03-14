このバージョンのボリンジャーバンドストップはRSI指標に適用されます。



元の指標（決済逆指値の設定に使用可能）とは異なり、このバージョンはチャート上に値を持たないため「トレンド」方向に向けられ、RSIにシグナルラインを持つ別の方法として扱うことができます 。

使用できるRSIは、次のいずれかです。

カットラーのRSI

エーラーの平滑化されたRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSI



RSX

「低速」 RSI

使用を助けるために、通常のアラートのセットは（多時間枠とともに）既に組み込まれており、基本的なBBストップ指標で既に知られている機能と共に、RSIの使用法によって拡張されています。





