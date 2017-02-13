CodeBaseSeções
BB stops - rsi - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Versão do indicador Bollinger bands stops aplicada ao RSI.

Você pode selecionar um dos seguintes tipos de RSI:

  • RSI Cutler
  • RSI Eilers suavizado
  • RSI Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI "lento"

Foi adicionado o habitual conjunto de alertas e caraterística multi-timeframe. O uso do indicador RSI expande significativamente a funcionalidade do indicador.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17424

