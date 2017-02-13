Negociação apenas na barra nova. As regras são simples: se MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, se MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Quando é recebido um sinal oposto em relação às posições abertas, fechamos todas as posições.

O indicador mostra o parâmetro "Volume total de posições abertas SYMBOL_SESSION_INTEREST".