BB stops - rsi - indicador para MetaTrader 5
- 2553
Versão do indicador Bollinger bands stops aplicada ao RSI.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de RSI:
- RSI Cutler
- RSI Eilers suavizado
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI "lento"
Foi adicionado o habitual conjunto de alertas e caraterística multi-timeframe. O uso do indicador RSI expande significativamente a funcionalidade do indicador.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17424
