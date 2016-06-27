und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WildersDMI - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
TrendLaboratory Ltd
Ein komplexer Trend-Indikator, der zur Berechnung den ADX verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 06.03.2008.
Bild 1. Der Indikator WildersDMI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1742
