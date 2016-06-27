CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WildersDMI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
803
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

TrendLaboratory Ltd

Ein komplexer Trend-Indikator, der zur Berechnung den ADX verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 06.03.2008. 

Bild 1. Der Indikator WildersDMI

Bild 1. Der Indikator WildersDMI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1742

InverseReaction InverseReaction

Dieser Indikator basiert auf der Idee, dass ein ungewöhnlicher Einfluss auf die Preise durch eine umgekehrte Reaktion angepasst wird.

AMA_SLOPE AMA_SLOPE

Der Oszillator zeigt die Veränderungsrate des AMA-Indikators.

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

Ein Stochastik-Oszillator mit der Möglichkeit einen anderen Zeitrahmens als den des Charts für die Berechnungen des Indikator auszuwählen

JeromeClock JeromeClock

Der Der Indikator zeigt die Zeit verschiedener Zeitzonen auf dem Chart