Indicadores

WildersDMI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1563
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

TrendLaboratory Ltd

Um complexo indicador de tendência que usa ADX para cálculos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 06.03.2008.

Figura 1. Indicador WildersDMI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1742

