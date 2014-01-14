Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WildersDMI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1563
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
TrendLaboratory Ltd
Um complexo indicador de tendência que usa ADX para cálculos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 06.03.2008.
Figura 1. Indicador WildersDMI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1742
Indicador de sinal do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com suavização das séries de preço.Range Ratio
Um indicador para a negociação de curto prazo, pode ser usado como um sinal para o fechamento de uma posição ou como um filtro de entrada.
Quando este método é aplicado ao mercado financeiro, ele geralmente é usado para determinar os momentos dos desvios dos extremos de preços como um nível "padrão".Stochastic_HTF
A stochastic oscillator with an option for selecting a timeframe for calculations, which may differ from the timeframe on which the indicator is applied.