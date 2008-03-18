CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

WildersDMI_v1 - indicator for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
28622
Rating:
(2)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: igorad

WildersDMI_v1 indicator.


MTF_Bbands MTF_Bbands

MTF_Bbands indicator. Uses indicator BBands.

MTF_MAChnl810_Env MTF_MAChnl810_Env

MTF_MAChnl810_Env indicator.

Velocity_v2 Velocity_v2

Velocity_v2 indicator.

T3 Alpha T3 Alpha

T3 Alpha indicator.