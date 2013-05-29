Смотри, как бесплатно скачать роботов
WildersDMI - индикатор для MetaTrader 5
3191
Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd
Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADX.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.03.2008.
Рис.1 Индикатор WildersDMI
Stochastic_HTF
Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.IINWMARROWS
Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувингов
JeromeClock
Индикатор показывает на графике время в разных часовых поясахRange Ratio
Индикатор для краткосрочного трейдинга, может использоваться как в качестве сигнала для закрытия позиции, так и в качестве фильтра входа.