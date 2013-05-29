CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WildersDMI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3191
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd

Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADX.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.03.2008. 

Рис.1 Индикатор WildersDMI

Рис.1 Индикатор WildersDMI

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.

IINWMARROWS IINWMARROWS

Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувингов

JeromeClock JeromeClock

Индикатор показывает на графике время в разных часовых поясах

Range Ratio Range Ratio

Индикатор для краткосрочного трейдинга, может использоваться как в качестве сигнала для закрытия позиции, так и в качестве фильтра входа.