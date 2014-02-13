请观看如何免费下载自动交易
该 InverseReaction 指标背后的想法是不同寻常的价格变动将会通过逆反应来进行调整。您可以看到许多的例子, 比如像 Lehman Bros. 案以及 Flash Crash 或许多每日的小股票 (不必是大的走势或崩盘)。
它由两个主要缓存区组成。一个显示无缝隙的价格变动, 以及另一个显示可能的波动范围。当价格变化超出可能的波动限制, 信号来临。此时您可能期望一个逆反应。参看下图 (EURUSD, 1D)。
可能问题:
- 关于系数: 它 (省缺黄金分割率) 调整波动级别。正常的完美条件, 黄金比例给了我们近 80％ 的信认级别 (您可以在代码中看到详情)。较高的值会导致更高的概率, 但信号少。而较低的值会导致更多的假信号。
- 关于 MaPeriod: 3 作为省缺。你可以选择改变它, 但你应该知道: 因为经济行为往往记忆短暂, 较高的值会导致更多的假信号。
温馨提示:
- 使用它时配合 "抛物线 SAR" 和 "随机摆动振荡器" 来获取强信号, 尤其是抛物线 SAR。趋势分析提升信号的品质。
- 日线周期最佳, 通常可获得更多的优良信号。
- 当信号成功, 第二个很可能为假, 因为实际波动级别会递增。
- 出现一些清一色的虚假信号, 尤其在波动级别较低时。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1741
