説明：

InverseReaction指標の裏にある考えは価格の変更に異常な影響は、逆反応によって調整されることです。これはリーマンブラザーズやフラッシュクラッシュ、あるいは日常のもっと小規模な多数な例で見ることができます。

これは2つのメイン配列で構成されています。そのうちの1つはギャップのない価格変化、残りは各バーの可能なボラティリティの限界（信頼レベル）を示しています。シグナルは価格変更が可能なボラティリティの限界を超えたときに出現します。その後、逆反応を期待することができます。下記の画像をご参照ください（EURUSD, 1D）。





入力パラメータ：

Coefficient



信頼レベルの係数 。 デフォルトでは黄金比に設定されています。 オプションで、変更を少しだけ（1~3の値）行うことができます。しかし、値が大きいほど確率は高くなりますがシグナルの数が少なくなり、低い値はより多くの偽シグナルにつながる可能性があることは知るべきです。

Period



移動平均の期間。デフォルト値は3です。これは必要に応じて変更することができますが、メモリはこのような経済行動では非常に少ないので、より高い値はより多くの偽シグナルにつながる可能性があることは知るべきです。



計算プロセスのさらなる詳細について興味がおありの場合は、ソースコード内の「動的信頼度」についてのメモをご参照ください。

ヒント：

最初の3つのヒントのための例：

画像ではGBPUSD、M30チャートに取り付けられています。パラメータはConfidence Coefficient = 2.0 とMA Period = 5 です。点はシングルテイル信頼レベルを表し、黄色のものはレベルブレイク（私達のシグナル）です。ここでは「ストキャスティクス」との関係を見ることができます。「ストキャスティクス」が限界に達すると、価格変更の次のボラティリティブレイクは過剰で恐らく逆反応によって答えられるでしょう。