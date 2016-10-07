私たちのファンページに参加してください
InverseReaction - MetaTrader 5のためのインディケータ
説明：
InverseReaction指標の裏にある考えは価格の変更に異常な影響は、逆反応によって調整されることです。これはリーマンブラザーズやフラッシュクラッシュ、あるいは日常のもっと小規模な多数な例で見ることができます。
これは2つのメイン配列で構成されています。そのうちの1つはギャップのない価格変化、残りは各バーの可能なボラティリティの限界（信頼レベル）を示しています。シグナルは価格変更が可能なボラティリティの限界を超えたときに出現します。その後、逆反応を期待することができます。下記の画像をご参照ください（EURUSD, 1D）。
入力パラメータ：
- Coefficient
信頼レベルの係数。デフォルトでは黄金比に設定されています。正常の完璧な条件では、黄金比は約80％の信頼レベルを持ちます（詳細については、ソースコードをご参照ください）。オプションで、変更を少しだけ（1~3の値）行うことができます。しかし、値が大きいほど確率は高くなりますがシグナルの数が少なくなり、低い値はより多くの偽シグナルにつながる可能性があることは知るべきです。
- Period
移動平均の期間。デフォルト値は3です。これは必要に応じて変更することができますが、メモリはこのような経済行動では非常に少ないので、より高い値はより多くの偽シグナルにつながる可能性があることは知るべきです。
計算プロセスのさらなる詳細について興味がおありの場合は、ソースコード内の「動的信頼度」についてのメモをご参照ください。
ヒント：
- 指標にはよりよい情報と外観のために意図された新しいバージョンがあります。これは、上部の古いものに取り付けられています。その画像は下に見られます。
- この戦略はそれ自体で有用であり得ます（より多くを学ぶためには IREA エキスパートを参照）。強いシグナルをお好みの場合は、トレンド及びモメンタム指標などの補完的な戦略と併用する必要があります。私の気に入りは「パラボリックSAR」と「ストキャスティクス」です'（下の画像を参照）。
- デイリーEURUSDは気に入っていますが、パラメータの変更によって他の期間（や銘柄）に適応させることができます。以下の画像をご参照ください。
- シグナルが連続した場合、実際のボラティリティレベルの増加のために2番目のシグナルは正しくない可能性があります。
- 低ボラティリティレベルによって特徴付けられるいくつかの同一の偽シグナルもあります。
- 速報ニュースがシグナルの品質を変更することもあると覚えていてください。ニュースによく従って決定するべきです。
最初の3つのヒントのための例：
画像ではGBPUSD、M30チャートに取り付けられています。パラメータはConfidence Coefficient = 2.0 とMA Period = 5 です。点はシングルテイル信頼レベルを表し、黄色のものはレベルブレイク（私達のシグナル）です。ここでは「ストキャスティクス」との関係を見ることができます。「ストキャスティクス」が限界に達すると、価格変更の次のボラティリティブレイクは過剰で恐らく逆反応によって答えられるでしょう。
