Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5322
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.
Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др. У индикатора несколько буферов. Основной предназначен для отображения изменения цен, другие показывают возможные границы волатильности.
Сигнал появляется при превышении границ волатильности. В этом случае можно ожидать обратной реакции (см. рис. ниже, EURUSD, D1).
Особенности:
- Confidence Coefficient: (по умолчанию равен золотому сечению) используется для управления уровнями волатильности. Золотое сечение работает примерно в 80% случаев при нормальном распределении изменений котировок (смотрите исходный код, если инетресют детали). Большие значения Confidence Coefficient - позволяют повысить вероятность достоверности сигнала, однако уменьшают их количество. Меньшие значения приводят к увеличению количества ложных сигналов.
- MaPeriod: (по умолчанию 3). Этот параметр можно изменять, однако следует помнить о том, что память подобного экономического поведения является очень короткой, поэтому при больших значениях много ложных сигналов.
Советы:
- Рекомендуется использовать его совместно с индикаторами "Parabolic SAR" и "Stochastic Oscillator" (особенно с Parabolic SAR). Анализ тренда увеличивает качество сигнала.
- Наилучший таймфрейм для хороших сигналов - Daily.
- После появления удачного сигнала, следующий, скорее всего, будет ложным (из-за увеличения реального уровня волатильности).
- При высоких уровнях волатильности часто появляются ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1741
Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и сигналы на покупку и продажу.Исполнение флэта
Индикатор показывает ожидаемое время открытия и закрытия позиции.
Алгоритм работы советника IREA основан на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.FilterOverWPR
Индикатор силы тренда с четырьмя состояниями.