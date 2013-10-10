CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

InverseReaction - индикатор для MetaTrader 5

Erdem | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5322
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др. У индикатора несколько буферов. Основной предназначен для отображения изменения цен, другие показывают возможные границы волатильности.

Сигнал появляется при превышении границ волатильности. В этом случае можно ожидать обратной реакции (см. рис. ниже, EURUSD, D1).


Особенности:

  • Confidence Coefficient: (по умолчанию равен золотому сечению) используется для управления уровнями волатильности. Золотое сечение работает примерно в 80% случаев при нормальном распределении изменений котировок (смотрите исходный код, если инетресют детали). Большие значения Confidence Coefficient - позволяют повысить вероятность достоверности сигнала, однако уменьшают их количество. Меньшие значения приводят к увеличению количества ложных сигналов.
  • MaPeriod: (по умолчанию 3). Этот параметр можно изменять, однако следует помнить о том, что память подобного экономического поведения является очень короткой, поэтому при больших значениях много ложных сигналов.

Советы:

  • Рекомендуется использовать его совместно с индикаторами "Parabolic SAR" и "Stochastic Oscillator" (особенно с  Parabolic SAR). Анализ тренда увеличивает качество сигнала.
  • Наилучший таймфрейм для хороших сигналов - Daily.
  • После появления удачного сигнала, следующий, скорее всего, будет ложным (из-за увеличения реального уровня волатильности).
  • При высоких уровнях волатильности часто появляются ложные сигналы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1741

Awesome Oscillator Divergence Awesome Oscillator Divergence

Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и сигналы на покупку и продажу.

Исполнение флэта Исполнение флэта

Индикатор показывает ожидаемое время открытия и закрытия позиции.

IREA IREA

Алгоритм работы советника IREA основан на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

FilterOverWPR FilterOverWPR

Индикатор силы тренда с четырьмя состояниями.