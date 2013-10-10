Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.



Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др. У индикатора несколько буферов. Основной предназначен для отображения изменения цен, другие показывают возможные границы волатильности.

Сигнал появляется при превышении границ волатильности. В этом случае можно ожидать обратной реакции (см. рис. ниже, EURUSD, D1).





Особенности:

Confidence Coefficient: (по умолчанию равен золотому сечению) используется для управления уровнями волатильности. Золотое сечение работает примерно в 80% случаев при нормальном распределении изменений котировок (смотрите исходный код, если инетресют детали). Большие значения Confidence Coefficient - позволяют повысить вероятность достоверности сигнала, однако уменьшают их количество. Меньшие значения приводят к увеличению количества ложных сигналов.



MaPeriod: (по умолчанию 3). Этот параметр можно изменять, однако следует помнить о том, что память подобного экономического поведения является очень короткой, поэтому при больших значениях много ложных сигналов.



Советы: