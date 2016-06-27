Beschreibung:

Die Idee des InverseReaction Indikators ist, dass ein ungewöhnlicher Einfluss auf die Preis durch eine umgekehrte Reaktion angepasst wird. Sie sehen dies in vielen Beispielen, wie beim Lehman Bros. Fall oder beim so genannten Flash Crash oder auch bei den vielen täglichen Schocks (es muss nicht gleich ein Boom oder Crash sein).

Er besteht aus zwei Hauptarrays. Der eine zeigt die "Gap"-freie Preisänderungen und der(die) anderen die möglichen Volatilitätsgrenzen (Konfidenzniveaus) für jede Bar. Das Signal erscheint, wenn die Preisänderung die Volatilitätsgrenzen überschreitet. Dann können Sie eine Umkehrreaktion erwarten. Sehen Sie im Bild unten (EURUSD, 1D).





Eingabe Parameter:

Koeffizient



Koeffizient für das Konfidenzniveau . Standardmäßig gesetzt auf den Wert des Goldenen Schnitts. Optional können Sie kleine Änderungen (Werte zwischen 1 und 3) vornehmen. Sie sollten jedoch wissen: Höhere Werte führen zu höheren Wahrscheinlichkeiten aber weniger Signale, und niedrigeren Werte führen möglicherweise zu mehr falschen Signalen.

Glättungslänge



Die Glättungslänge für den gleitenden Durchschnitt. Standardmäßig gesetzt auf 3. Sie können den Wert ändern, aber Sie sollten wissen: Weil die Erinnerung an solche wirtschaftlichen Verhaltensweisen ist sehr kurz ist, könnten höhere Werte zu mehr falsche Signale führen.



Wenn Sie neugierig sind auf weitere Details zur Berechnung, lesen Sie die Informationen unter "Dynamic Confidence Level" im Quellcode.

Tipps:

Es gibt eine neuere Version des Indikators, ansehnlicher und mit verbesserter Information. Er ist mit der alten Version oben beigefügt. Ein Bild von ihm ist unten dargestellt.

Diese Strategie selbst kann sinnvoll sein (siehe der Experte IREA, um mehr zu erfahren). Aber wenn Sie stärkere Signale mögen, sollten Sie ihn mit sich ergänzenden Strategien wie Trend- und Momentum-Indikatoren verwenden. Meine Favoriten sind 'Parabolic SAR' und 'Stochastik-Oszillator' (siehe Bild unten).

Der Tageschart des EURUSD ist mein Favorit, aber sie können ihn natürlich an andere Zeitrahmen (und Symbole) anpassen, wenn Sie die Eingabeparameter ändern. Siehe das Beispiel im Bild unten.

Wenn zwei Signale nacheinander erscheinen, ist das zweite wegen des Zuwachses des realen Volatilitätsniveaus wahrscheinlich falsch.

Es gibt auch identische, falsche Signale, gekennzeichnet durch niedrige Volatilitäts-Niveaus.

Bitte denken Sie daran: "Breaking News" können die die Qualität der Signals verändern. Ergo, verfolgen Sie die Nachrichten und entscheiden Sie weise.

Ein Beispiel für die ersten drei Tipps:

Im Bild läuft er auf GBPUSD, M30 Chart. Die Parameter sind: Confidence Coefficient = 2.0, MA Period = 5. Die Punkte repräsentieren die einzelnen, nachgeführten Konfidenzniveaus, und die Gelben sind die Ausbrüche (unsere Signale). Sehen Sie hier die Beziehung mit dem "Stochastik-Oszillator": Wenn der 'Stochastik-Oszillator' seine Grenzen erreicht, wird ein nachfolgender Volatilitätsausbruch der Preise übermäßig sein und führt zu einer Umkehrreaktion.