NRTR_Gator - Indikator für den MetaTrader 5

NRTR_Gator.mq5
Der echte Autor: Rosh

Der vorliegende Indikator ist einfach ein Nachkomme des Indikators NRTR. Die Färbung der Kerzen wurde für die Bequemlichkeit der visuellen Wahrnehmung eingeführt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 09.07.2007 veröffentlicht.


in Abb.1. Der Indikator NRTR_Gator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17396

