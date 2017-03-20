und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NRTR_Gator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 869
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor: Rosh
Der vorliegende Indikator ist einfach ein Nachkomme des Indikators NRTR. Die Färbung der Kerzen wurde für die Bequemlichkeit der visuellen Wahrnehmung eingeführt.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 09.07.2007 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_Gator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17396
Das Handeln nach dem Indikator Bollinger Bands. Die Periode des Charts — von M30 und noch mehr.Trend_Catcher
Der EA sucht den Trend nach drei gleitenden Mittelwerten (die Periode 200, 50, 25 oder andere auf Wunsch des Benutzers) und öffnet die Trades unter Verwendung des Indikators Parabolic SAR. Im EA gibt es Martingale, die Berechnung des Lotes wird in Prozent vom Depositum je nach stopploss durchgeführt.
Der Indikator XprofuterDD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Moving Average Trade System
Die ist aufgrund МА mit den Perioden 5/20/40/60 basierend.