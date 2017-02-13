CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR_Gator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1428
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Rosh

Esse indicador é simplesmente um descendente do indicador NRTR. Colorização de velas para facilitar a percepção visual.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 09.07.2007.


Fig.1. Indicador NRTR_Gator

Fig.1. Indicador NRTR_Gator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17396

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

Indicador XprofuterDD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.

BollTrade BollTrade

Negociação segundo o indicador Bollinger Bands. Períodos do gráfico a partir de M30 e superiores.

Trend_Catcher Trend_Catcher

Este Expert Advisor procura a tendência segundo três médias móveis (período 200, 50, 25 ou outros a pedido do usuário) e abre operações utilizando o indicador SAR parabólico. No EA, mantem-se presente o Martingale, o cálculo de lote é efetuado como uma porcentagem do depósito dependendo do Stop-Loss.