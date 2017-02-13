Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR_Gator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1428
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Rosh
Esse indicador é simplesmente um descendente do indicador NRTR. Colorização de velas para facilitar a percepção visual.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 09.07.2007.
Fig.1. Indicador NRTR_Gator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17396
Indicador XprofuterDD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Moving Average Trade System
Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.
Negociação segundo o indicador Bollinger Bands. Períodos do gráfico a partir de M30 e superiores.Trend_Catcher
Este Expert Advisor procura a tendência segundo três médias móveis (período 200, 50, 25 ou outros a pedido do usuário) e abre operações utilizando o indicador SAR parabólico. No EA, mantem-se presente o Martingale, o cálculo de lote é efetuado como uma porcentagem do depósito dependendo do Stop-Loss.