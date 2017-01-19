SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.

New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.