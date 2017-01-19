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Индикаторы

NRTR_Gator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2552
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Rosh

Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR. Раскраска свечей введена для удобства визуального восприятия.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 09.07.2007.


Рис.1. Индикатор NRTR_Gator

Рис.1. Индикатор NRTR_Gator

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SilverTrend v3 SilverTrend v3

SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.

New Martin New Martin

New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.