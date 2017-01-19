Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NRTR_Gator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2552
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Rosh
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR. Раскраска свечей введена для удобства визуального восприятия.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 09.07.2007.
Рис.1. Индикатор NRTR_Gator
Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_TRIX_HTF
Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.New Martin
New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.