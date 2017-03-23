基于布林带指标进行交易。图表时间帧 — M30 及更高。

智能交易系统基于三条移动均线 (周期分别为 200, 50, 25 或其它自动以周期) 识别趋势, 并使用抛物线 SAR 指标进行交易。智能交易系统采用马丁格尔技术, 手数依据止损按照资金的百分比计算。