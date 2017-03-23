代码库部分
NRTR_Gator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1228
(20)
NRTR_Gator.mq5 (37.51 KB) 预览
真实作者 Rosh

指标源自 NRTR 指标。新蜡烛的颜色提供了更方便地直观。

指标首先以 MQL4 实现, 并于 2007.07.09 发表在 代码库


图例1. NRTR_Gator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17396

