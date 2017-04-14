無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_Gator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者 Rosh
この指標はNRTR指標から導出されています。新しいローソク足の色付けは、視覚化をより便利にします。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年7月9日にコードベースで公開されました。
図1 NRTR_Gator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17396
