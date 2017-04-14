コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR_Gator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
828
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者 Rosh

この指標はNRTR指標から導出されています。新しいローソク足の色付けは、視覚化をより便利にします。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年7月9日にコードベースで公開されました。


図1　NRTR_Gator指標

図1　NRTR_Gator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17396

BollTrade BollTrade

ボリンジャーバンド指標に基づいた取引です。チャートの時間枠はM30以上です。

Trend_Catcher Trend_Catcher

このエキスパートアドバイザーは、3つの移動平均（200、50、25または他のカスタム期間）に基づいてトレンドを特定し、パラボリックSAR指標を使用して取引を開始します。EAはマーチンゲイル技術を使用していますが、ロットは決済逆指値に応じた預金の割合として計算されます。

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。

移動平均取引システム 移動平均取引システム

この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。