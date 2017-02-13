Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SnakeInBorders - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2129
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Bookkeeper
O SnakeInBorders calcula o corredor do mercado filtrado, delimitado por dois bordas BorderTopBuffer[] e BorderBotBuffer[], e MartBuffer[] de sinal.
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //método de média
input uint SnakeRange=2; //semi-período de cálculo do eixo Snake'a Axis
input int XPhase=15; //parâmetro da primeira média,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input uint FilterPeriod = 24; // período de filtragem
input double MartFiltr = 2; // coeficiente de filtragem do mercado. Quanto maior MartFiltr, mais estreito é o corredor do mercado já filtrado. Este coeficiente deve ser selecionado. Por padrão 2;
input bool HardCalc = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//constante de preço
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras
input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador em pontos
input color Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color Lower_color=clrRed;
Comportamento da filtragem Mart de sinal no corredor:
Se o mercado se move para cima, a filtragem Mart de sinal se afasta da borda inferior, cruza o corredor e se funde com a borda superior. Exatamente o oposto, quando o mercado se move para baixo.
Enquanto o mercado mantiver a direção, a filtragem Mart de sinal irá "insistir" na borda adequada do corredor. Ao acontecer isto, o aumento da largura do corredor indica o reforço do movimento. Durante as flutuações do mercado, o corredor começa a encolher. O estreitamento do corredor é acompanhado pelo movimento da filtragem Mart de sinal a partir de uma borda para a outra, dentro do corredor, após atingir a borda oposta, o corredor irá começar a se expandir.
Os SnakeInBorders podem ser utilizados tanto de forma independente comparando o movimento da filtragem Mart de sinal - em diferentes timeframes simultaneamente -, quanto para plotagem de outros indicadores usando a Mart em vez do preço da barra. Para indicadores do tipo MA, OA, AC,.. deve-se usar o HardCalc = true, enquanto para indicadores do tipo ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, e selecionar o valor da MartFiltr a partir de 3...5... Ao fazer isto, é possível ser criterioso com os picos falsos e verdadeiros, isto é: se o pico for intermédio, a filtragem Mart de sinal não coincidirá com a borda.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase 19.12.2006.
Fig.1. Indicador SnakeInBorders
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17378
TRIX fractal.Trend_Catcher
Este Expert Advisor procura a tendência segundo três médias móveis (período 200, 50, 25 ou outros a pedido do usuário) e abre operações utilizando o indicador SAR parabólico. No EA, mantem-se presente o Martingale, o cálculo de lote é efetuado como uma porcentagem do depósito dependendo do Stop-Loss.
Indicador XMA-XN com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Robot_MACD
Expert Advisor segundo o indicador MACD