SnakeInBorders - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:  Bookkeeper

O SnakeInBorders calcula o corredor do mercado filtrado, delimitado por dois bordas BorderTopBuffer[] e BorderBotBuffer[], e MartBuffer[] de sinal.

//+--------------------------------------------+
//|  PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR              |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //método de média
input uint SnakeRange=2; //semi-período de cálculo do eixo Snake'a Axis                  
input int XPhase=15; //parâmetro da primeira média,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input uint   FilterPeriod = 24;  // período de filtragem
input double MartFiltr    = 2;  // coeficiente de filtragem do mercado. Quanto maior MartFiltr, mais estreito é o corredor do mercado já filtrado. Este coeficiente deve ser selecionado. Por padrão 2;
input bool   HardCalc     = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//constante de preço
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras
input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador em pontos
input color  Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color=clrRed;

Comportamento da filtragem Mart de sinal no corredor:

Se o mercado se move para cima, a filtragem Mart de sinal se afasta da borda inferior, cruza o corredor e se funde com a borda superior. Exatamente o oposto, quando o mercado se move para baixo.

Enquanto o mercado mantiver a direção, a filtragem Mart de sinal irá "insistir" na borda adequada do corredor. Ao acontecer isto, o aumento da largura do corredor indica o reforço do movimento. Durante as flutuações do mercado, o corredor começa a encolher. O estreitamento do corredor é acompanhado pelo movimento da filtragem Mart de sinal a partir de uma borda para a outra, dentro do corredor, após atingir a borda oposta, o corredor irá começar a se expandir.

Os SnakeInBorders podem ser utilizados tanto de forma independente comparando o movimento da filtragem Mart de sinal - em diferentes timeframes simultaneamente -, quanto para plotagem de outros indicadores usando a Mart em vez do preço da barra. Para indicadores do tipo MA, OA, AC,.. deve-se usar o HardCalc = true, enquanto para indicadores do tipo ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, e selecionar o valor da MartFiltr a partir de 3...5... Ao fazer isto, é possível ser criterioso com os picos falsos e verdadeiros, isto é: se o pico for intermédio, a filtragem Mart de sinal não coincidirá com a borda.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase 19.12.2006.

Fig.1. Indicador SnakeInBorders

Fig.1. Indicador SnakeInBorders

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17378

