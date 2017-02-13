Autor real: Bookkeeper

O SnakeInBorders calcula o corredor do mercado filtrado, delimitado por dois bordas BorderTopBuffer[] e BorderBotBuffer[], e MartBuffer[] de sinal.







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

Comportamento da filtragem Mart de sinal no corredor:



Se o mercado se move para cima, a filtragem Mart de sinal se afasta da borda inferior, cruza o corredor e se funde com a borda superior. Exatamente o oposto, quando o mercado se move para baixo.

Enquanto o mercado mantiver a direção, a filtragem Mart de sinal irá "insistir" na borda adequada do corredor. Ao acontecer isto, o aumento da largura do corredor indica o reforço do movimento. Durante as flutuações do mercado, o corredor começa a encolher. O estreitamento do corredor é acompanhado pelo movimento da filtragem Mart de sinal a partir de uma borda para a outra, dentro do corredor, após atingir a borda oposta, o corredor irá começar a se expandir.

Os SnakeInBorders podem ser utilizados tanto de forma independente comparando o movimento da filtragem Mart de sinal - em diferentes timeframes simultaneamente -, quanto para plotagem de outros indicadores usando a Mart em vez do preço da barra. Para indicadores do tipo MA, OA, AC,.. deve-se usar o HardCalc = true, enquanto para indicadores do tipo ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, e selecionar o valor da MartFiltr a partir de 3...5... Ao fazer isto, é possível ser criterioso com os picos falsos e verdadeiros, isto é: se o pico for intermédio, a filtragem Mart de sinal não coincidirá com a borda.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase 19.12.2006.

Fig.1. Indicador SnakeInBorders

